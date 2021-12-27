Менше як дві тисячі заражень коронавірусом. 133 людини померли. Чотири з половиною тисячі одужали. Це - ковідна статистика за минулу добу в Україні. Тобто можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців. А загалом - від початку кампанії - повністю імунізовані 13 з половиною мільйонів. І вже понад 700 людей зробили третє - додаткове - щеплення.