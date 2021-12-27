Спалах "Омікрону" в Україні можливий - вже в січні. Принаймні чимало епідеміологів озвучують такі прогнози. Загалом - ця мутація вже циркулює в 110 країнах світу. Відомо, що "Омікрон" - заразніший, аніж "Дельта". Але переноситься - легше. Крім того, фахівці переконані, що бустерна доза вакцини захищає від нового штаму.

В Україні спалаху "Омікрону" немає. Як повідомив в студії Подробиць міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зараз маємо не більше 10 офіційно підтверджених випадків.

А взагалі коронастатистика минулої доби така: Понад тисячу вісімсот нових хворих. При цьому - динаміка позитивна. Бо тих, хто одужав - удвічі більше. Вакцинувалися майже 30 тисяч українців, із них більшість другою дозою. І майже триста з них - зробили третє щеплення.