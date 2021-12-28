В Карпатах наблюдается опасность схождения лавин в связи с сильными снегопадами. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, в связи с этим в горах и высокогорье в Ивано-Франковской области объявили третий уровень опасности.

28 декабря, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Читайте также, во вторник, 28 декабря, по всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидаются снегопады. В Киеве также пройдут снегопады, температура воздуха днем в столице будет колебаться от -4 до -6 градусов, ночью столбики термометров покажут от -8 до -10.

Кроме того, в Чернигове местные жители посреди декабря наблюдали за редким природным явлением. В частности, во время снегопада город накрыла гроза. Ролик в сети просмотрели уже почти 70 тысяч раз, он собрал более 700 реакций и около 130 комментариев.

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