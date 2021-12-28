У людей, которые переболели штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон", шансы заразиться вариантом "Дельта" сильно уменьшается. Об этом сообщает новостное агентство The Guardian.

Согласно исследованию, проведенному Африканским научно-исследовательским институтом здравоохранения в ЮАР показало, что у людей, инфицированных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к варианту коронавируса "Дельта".

Согласно исследованию, проведенному в Южной Африке, заражение штаммом "Омикрон" гарантирует, что вероятность последующего заражения вариантом "Дельта" ниже.

Отмечается, что в исследованиях принимали участие 33 пациента, которые переболели штаммом "Омикрон". Они были вакцинированы и невакцинированы. Известно, что рост титров нейтрализующих антитела "Омикрона" увеличился в 14 раз в течение 14 дней.

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Кроме того, кожная ссыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном". Беспричинную хрипоту также называют самым ранним признаком "Омикрона".