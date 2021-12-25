Ученые назвали долю тяжелых случаев при заражении "Омикроном" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Британские ученые опубликовали результаты двух исследований по оценке тяжести течения COVID-19 и риска госпитализации при заражении омикрон-штаммом. Информация размещена на сайтах Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета.
Отчет Имперского колледжа Лондона основывается на анализе всех подтвержденных ПЦР случаев в Англии период с 1 по 14 декабря 2021 года. За этот период зафиксировали 56 тыс. случаев заражения "омикроном" и 269 тыс. - "дельтой".
Риск любого обращения к врачам при инфицировании "Омикроном", по сравнению с первичными вариантами коронавируса, ниже на 15-20%, а риск госпитализации - на 40-50%. В шотландском исследовании последний показатель еще выше - 50-60%.
После того как все случаи разделили на две группы - первично инфицированных или невакцинированных и ранее переболевших или вакцинированных - снижение риска для первой группы составило 0-30%, а для второй 55-70%. Во второй группе ученые отметили снижение средней продолжительности пребывания в больнице и тяжести симптомов.
Авторы исследования делают вывод о том, что люди, получившие полные две дозы вакцины, в значительной степени защищены от тяжелого течения COVID-19 даже в случае заражения "Омикроном".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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