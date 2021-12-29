Главный тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал iSport.ua со ссылкой на пресс-службу итальянцев.

Таким образом, украинский специалист отправился на самоизоляцию. Все остальные представители клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19. Вместо заболевшего Шевченко узды правления временно возьмет на себя его помощник Мауро Тассотти.

Отмечается, что ближайший матч команда Андрея Шевченко проведет 6 января против Сассуоло. В турнирной таблице чемпионате Италии Дженоа занимает 18-е место, имея 11 очков после 19 сыгранных туров.

Читайте также, Андрей Шевченко потерпел поражение от "Ромы" на посту главного тренера в итальянском футбольном клубе "Дженоа, при этом он сейчас ждет возвращения в строй ведущих игроков. Первостепенной задачей является возвращение игроков в строй, а также создание конкуренции в команде.

Кроме того, игроки национальной сборной Испании по футболу сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Такое решение было принято после того как футболисты команды Диего Льоренте и Серхио Бускетс получили положительные результаты этого анализа.

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