Андрей Шевченко потерпел поражение от "Ромы" на посту главного тренера в итальянском футбольном клубе "Дженоа, при этом он сейчас ждет возвращения в строй ведущих игроков. Об этом пишет издание "Сегодня".

Таким образом, главной причиной поражения своих подопечных в дебютном поединке на посту главного тренера является то, что лазарет Дженоа" переполнен.

Команда проявила характер – в таких сложных условиях, когда многих ведущих игроков не хватает, лазарет переполнен. Ребята хорошо перемещались, но сил не хватило. И в последние десять минут мы пропустили, а потом, когда попытались изменить ситуацию, получили еще один мяч.

Отмечается, что первостепенной задачей является возвращение игроков в строй, а также создание конкуренции в команде. Известно, что до поединка с "Ромой" подопечные Шевченко находились на 17-м месте в "Серии А", то сейчас опустились на одну строчку вниз и оказались в "зоне вылета".

Читайте также, бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба "Дженоа". О контракте клуб из Генуи сообщил на своей странице в социальных сетях, несколько дней назад "Дженоа" уволил Давиде Баллардини.

Кроме того, Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко осуществил свою мечту и начал работать на клубном уровне. Его назначение в "Дженоа" стало неожиданностью, но оказывается, переговоры с клубом продолжались долго.

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