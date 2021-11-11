Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко осуществил свою мечту и начал работать на клубном уровне. Его назначение в "Дженоа" стало неожиданностью, но оказывается, переговоры с клубом продолжались долго.

Как рассказал Шевченко на пресс-конференции, в Дженоа строится новый амбициозный проект, частью которого он захотел видеть себя. Новые владельцы гарантировали ему возможность зимних трансферов и заверили в полном доверии.

Первоочередная задача Шевченко как тренера – поднять команду в турнирной таблице, чтобы исчезли переживания о вылете и футболисты могли наслаждаться футболом.

После общения с футболистами Андрей Николаевич отметил, что особую роль следует уделить психологии. Команда из-за серии неудач оказалась в психологической яме.

"Я готов работать в клубе. Я ждал этого шанса. Конечно, нужно много работать. Но я не боюсь, я очень мотивирован", – заявил Шевченко.

Что касается тактики, то Шевченко подчеркнул, что Дженоа – это агрессивная команда, особенно дома. Он хочет найти идеальный баланс между линиями и усовершенствовать командное взаимодействие. Он готов играть по схеме 3-5-2 или 4-3-3.

Он отметил роль фанатов, которые всегда были 12-м игроком, и попросил их поддержки.

"У Дженоа – великая история, у Генуи – большое сердце. Это одна из причин, почему я здесь", – подчеркнул Шевченко.

Дебютный матч Шевченко во главе Дженоа состоится 21 ноября. "Грифоны" померяются силами с Ромой, которую возглавляет Жозе Моуринью.

При этом Шевченко отметил, что всегда будет смотреть матчи с участием сборной Украины и переживать за футболистов.

Читайте также, бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко раскрыл изданию "Трибуна" подробности своего ухода из команды. С Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.

Кроме того, после долгой паузы бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вышел к журналистам. Он заверил, что уходить с должности не хотел, удивлены таким отношением к тренерскому штабу и ассистенты Андрея Шевченко.

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