Зоопарк щороку одержує дерева, які не встигли продати до Різдва.

Ялинки для тварин. Непродані святкові дерева знайшли своїх клієнтів у празькому зоопарку. Сюди пожертвували 60 ялиць. Працівники їх розділили й розклали у вольєри тваринам. Комусь - поїсти, а комусь - погратися. Хто найбільше зрадів постріздвяному дарунку - розкаже Марина Біленька.

Першими ялинки отримали слони. Дитинчата із цікавістю мацають хвою своїми хоботами. Перевірити, що доглядачі принесли у вольєр, прийшли й дорослі.

Раді подарунку і тут - у загоні горил. За словами директора звіринцю, вони - не єдині щасливці.

Мирослав Бобек, директор зоопарку Праги:

Ми також даємо ялинки буйволам, бізонам, птахам і навіть гієнам.

Звісно, хвою споживає не кожен. Та однаково всі отримують задоволення.

Мирослав Бобек, директор зоопарку Праги:

Це радше іграшка для тварин, аніж пожива. Новий стимул, розвага. Ті звірі, які не є суто травоїдними, сприймають ялинки як новий предмет для забави.

Наприклад, жирафи використовують їх, щоб почухати собі спину. Зоопарк щороку одержує дерева, які не встигли продати до Різдва. Цього разу їм надіслали 60 хвойних красунь. Від пересічних людей ялинки не приймають.

Мирослав Бобек, директор зоопарку Праги:

Це питання безпеки. На таких деревах можуть бути тоненькі дроти, металеві гачки від іграшок, токсичні декорації чи ще щось, що може нашкодити нашим звірям.

Хвоя - частина раціону 15-ти видів тварин. Вони споживають її постійно, решта має змогу скуштувати її тільки на новорічні свята. У другій половині січня звіринець очікує ще одну поставку. Коли в чеській столиці розберуть головну ялинку країни, гілочки обіцяють передати саме сюди. Тоді ж доглядачі влаштують святковий обід для підопічних. Також їх почастують овочами та фруктами, які містяни пожертвували зоопарку на Різдво.