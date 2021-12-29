Под Харьковом в страшном ДТП погиб шестимесячный ребенок (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Авария произошла в среду, 29 декабря, в 11:56 на трассе вблизи поселка Ивановка Чугуевского района. Легковой автомобиль Toyota, за рулем легкового авто находилась 42-летняя женщина, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Газель".
Младенец, который ехал в японской машине вместе со своей матерью, погиб на месте. Саму женщину со множественными травмами госпитализировали.
Также механические повреждения получил грузовик "MAN". Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, что 24 декабря в Днепропетровской области автомобиль в ДТП попал автомобиль, в котором находилась многодетная семья. В результате столкновения погибли двое детей - 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года.
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