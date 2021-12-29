Рятувальний рейс. Буквально дві години тому - в Києві приземлився літак санавіації. На його борту - була медсестра, яка найбільше постраждала під час пожежі в реанімації Косівської лікарні. У жінки - обпечені майже дев'яносто відсотків шкіри. Її доправили до опікового центру - другої міської лікарні. Ще двох медиків рятуватимуть на місці - на Івано-Франківщині - вони постраждали трохи менше.