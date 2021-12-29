В Києві приземлився літак санавіації з постраждалою у пожежі на Прикарпатті [ Редактировать ]
Рятувальний рейс. Буквально дві години тому - в Києві приземлився літак санавіації.
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