Число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. В больнице скончалась санитарка.

Об этом сообщает "Галицкий Корреспондент".

Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела.

После пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одну из них самолетом доставили в Киев.

Таким образом, число жертв пожара возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице.

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