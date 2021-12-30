Пожар в больнице на Прикарпатье: число жертв выросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло. В больнице скончалась санитарка.
Об этом сообщает "Галицкий Корреспондент".
Медицинский директор Ивано-Франковской областной клинической больницы подтвердил смерть женщины. Она получила 90% ожогов тела.
После пожара госпитализировали трех медиков. Двое из них - в критическом состоянии. Одну из них самолетом доставили в Киев.
Таким образом, число жертв пожара возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице.
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