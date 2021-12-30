Журналісти закритих телеканалів вийшли на мітинг до президента [ Редактировать ]
Журналісти закритих телеканалів вийшли на мітинг до президента. До офісу глави держави вони дістатися не змогли. Їм дорогу перекрили кордони силовиків. Представники медіа вимагали від влади припинити тиск на ЗМІ. Нагадаю, у вівторок президент України Зеленський підписав санкції проти двох українських телеканалів - "Перший Незалежний" та Ukr-Live. Відтепер цим медіа заборонено використовувати радіочастоти в Україні протягом п'яти років. Журналісти мають намір оскаржувати рішення в судах.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Когда на протижениии всего года в антиконституционный, антизаконный способ закрывались телеканалы, ведутся репресии против оппозиции. Когда сегодня страна шаг за шагом переходит к тоталитарной власти, мы считаем это недопустимо.
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