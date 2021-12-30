Кожен четвертий пацієнт - у стаціонарі зі складними переломами

Травмонебезпечна погода. Вулиці Львова - сьогодні стали... непрохідними. А все через дощ, який випав за мінусової температури. Тротуари одразу перетворилися на слизьку - смугу перешкод. Тож кількість людей, які потрапили за останню добу до травмпунктів міста - зашкалює. І пошкодження серйозні - кожен четвертий пацієнт - у стаціонарі зі складними переломами та забоями.

Іванна, пацієнтка:

Я послизнулася на ожеледиці, нога поїхала, я на руку впала. Я відчула біль руки, прийшла на роботу, забинтувала собі й приїхала в травмпункт.

Володимир Романишин, ортопед-травматолог Львівської міської клінічної лікарні № 8: