Главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе [ Редактировать ]
Главная елка Украины в Киеве на Софийской площади вошла в топ-15 самых красивых елок Европы. Она оказалась на 13-м месте в списке.
Как сообщают в Europe Best Destinations, украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии.
Киевская елка украшена десятками километров гирлянд. А сам город - хорошее место для поездки на рождественские и новогодние праздники.
В издании подчеркнули, что в столице Украины работают рождественские ярмарки в разных местах.
Однако первое место среди европейских елок заняло новогоднее дерево на мальтийском острове Гоцо.
Фото: елка на Мальте / europeanbestdestinations.com
На втором и третьем месте - елки из Страсбурга и Лиссабона.
Читайте также, в Украине ежегодно отмечают большое количество праздников. Так, в будущем 2022 году украинцев ждет 11 государственных праздников, и соответственно, дополнительных выходных.
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