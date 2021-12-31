Рік, що минає, запам'ятається нам багатьма подіями. І міжнародними - як-от виведення військ США з Афганістану. І спортивними - проведення олімпіади та паралімпіади, скасованих у 2020 році через коронавірус. До речі, цьогоріч вперше за два роки з'явилося світло в кінці тунелю - і прозвучали прогнози про ймовірне закінчення пандемії. Не дарма, ж і слово 2021 року - вакцина. Про це і згадаємо. Чому Україна мало не останньою в Європі почала щеплювати громадян? Як "батогами та пряниками" стимулювали вакцинацію? І чи є шанс, що наступного року таки зможемо жити без QR-кодів?

Анна Каменєва, кореспондентка:

Про неї цього року говорили багато, і довго на неї чекали. Та коли вона в нас з'явилася - обросла міфами і протестами. Вакцина проти ковіду. Якби про історію зі щепленням знімали кіно, то в Україні це був би гостросюжетний серіал. Який ще й досі не закінчився.

Хоча дату прем'єри - назвали заздалегідь:

15 лютого

Запевняли - усе готове. І поетапний план вакцинації є, і накази, і пункти щеплення. Щоправда, все... паперове. Бо не було головного - вакцини.

Обіцяні дати прем'єри - минули. Аж несподівано - тодішній головний герой - міністр Степанов - вилетів у Індію. І повернувся з...

Одна вже знаходиться в машині палета, зараз вони вантажать другу палету.

А в них - перші 500 тисяч доз. Та не обіцяної раніше "АстраЗенеки", а її індійської версії - "Ковішилд". Обидва препарати, мовляв, роблять за однією формулою.

І ось нарешті - 24 лютого - кампанія стартує. У перших рядах - медики й військовики. Та вакцинація йде дуже мляво. Тож свої плечі - одне за одним підставляють - і урядовці, і президент.

І цю партію розтягнули майже на півтора місяця. Аж доки в Україні не з'явилися альтернативи - "Коронавак", "Пфайзер", а потім і "Модерна". А разом із ними - нова хвиля коронавірусу. Та охочих щепитися - не побільшало...

Анна Каменєва, кореспондентка:

Серія за серією. І глядачі занудьгували. Перегляди - невисокі - всі три місяці. Тож сценаристи вигадують новий поворот - і змінюють головного героя.

І замість Степанова, який дуже не хотів покидати міністерське крісло, приходить його заступник - Ляшко. Вакцин завозять дедалі більше, і в липні - відкривають центри масової імунізації. І нарешті охочих вколотися - побільшало. Бо саме тоді Європа почала жити за ковід-паспортами.

Мине кілька місяців - і такий поворот чекатиме й нас. Осіння хвиля коронавірусу. Антирекорд - за антирекордом.

У Мінохорони здоров'я переконують: 9 із 10 госпіталізованих - невакциновані. Моршин, де щепилися 70% дорослих городян - стає і прикладом, і містом мрії.

Восени ковід-сертифікат - стає невід'ємною частиною нашого життя. Спочатку - забороняють поїздки між областями без відмітки про вакцинацію або негативного тесту. Та в "червоній" зоні - без QR-коду - нікуди. На когось це таки подіяло...

Хочется как бы посещать магазины, кафе.

І в чергах по вакцину доходило до бійок.

Потім - нещеплених вчителів і чиновників - вирішили усувати від роботи. Інколи - зі скандалами та поліцією.

Такі "стимули" мали й зворотний ефект. Бум - липових сертифікатів. А ще - продаж магнітів-античипів. І масові протести антивакцинаторів.

- Ви про чипи пожартували все-таки? - Нє, не пожартували, не пожартували.

Щоправда, коронаскептики протестували й в Європі. І ці мітинги були навіть більш видовищними.

Та під кінець року - у вакцинальному серіалі - новий сюжетний поворот. Окрім батога - вирішили дати й пряник. Тисячу гривень для усіх двічі щеплених.

І от результат - нині імунізовані майже 40% дорослого населення. Хоча для колективного імунітету - треба вдвічі більше. Та ще й бустерну - третю - дозу. Міністр переконує - вакцин наступного року вистачить усім ...

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

У нас уже законтрактовано 25 мільйонів на 2022 вакцини "Пфайзер", в нас законтрактовано близько 6,5 млн вакцини "Коронавак".

Знову чекаємо нових серій і нових поворотів. І дуже сподіваємося, що це таки буде завершальний сезон. Бо масова вакцинація - за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, - таки дає надію, що пандемія закінчиться. І уже у 2022 році.