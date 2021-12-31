Зеленский поздравил украинцев с Новым годом [ Редактировать ]
В пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с наступающим Новым годом.
Глава державы опубликовал совместное фото с женой и текст поздравления в Instagram.
Он написал:
"В новом, 2022-м, искренне желаем:
близких - рядом,
здоровье - каждому,
возможностей - без границ,
уверенности - каждый день,
любви - в каждое сердце,
добра - всем!
Пусть это будет отличный год!"
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