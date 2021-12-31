Когда Новый год уже стучит в вашу дверь, самое время вспомнить, какие же дела нужно сделать в последний час перед Новым годом. Мы решили напомнить вам, какие же важные дела заждались вас в преддверии праздника.

Придумайте новогоднее желание

Сформулируйте свое новогоднее заветное желание заранее, чтобы потом долго не думать во время боя курантов. А еще лучше запишите его на листочке или даже проведите один из ритуалов, которой поможет вашей мечте обязательно сбыться.

Позвоните родным

Не забудьте позвонить близким, которые не отмечают праздник с тобой, и поздравить их заранее. Потому что-то самое волшебное настроение бывает как раз до Нового года, а не после боя курантов. Так появляется ощущение долгожданности праздника.

Попросите прощения

Многие верят, что в Новый год лучше идти с легким сердцем и не тащить за собой былые обиды. Так что, если вы перед кем-то чувствуете себя виноватой, даже самую малость, позвоните и попросите прощения. Не бойтесь, это только вначале сложно, однако легкость отношений того стоит.

Самое главное - пора обнять ваших родных и сказать им спасибо за еще один год. Именно сейчас это то, что так требуется всем вам. Тот год, который начался с объятий и теплых слов обязательно станет добрым и прекрасным.

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