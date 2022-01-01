Украина закрыла порты для российских кораблей [ Редактировать ]
С 1 января 2022 года Украина закрыла российским судам доступ в свои внутренние воды. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, кораблям под флагом государства-агрессора запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами.
Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины. Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян.
Реакция России
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовится к "силовому решению проблемы Донбасса". То же заявил президент России Владимир Путин.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью.
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