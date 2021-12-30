В Кабинете министров Украины приняли решение упростить процедуру государственной регистрации лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, регистрация медицинских иммунобиологических препаратов может происходить на основании результатов экспертной оценки соотношения "польза/риск" и проверки Государственным экспертным центром МОЗ регистрационных материалов на подлинность лекарственного средства для экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.

Благодаря упрощению процедуры регистрации инновационные лекарства против коронавирусной болезни, в частности такие как "Паксловид", "Молнупиравир" и другие, будут доступны для украинцев.

Отмечается, что помимо этого решения постановление предусматривает регистрацию под обязательства экстренного медицинского применения вакцины и другие препараты для профилактики COVID-19, которые производятся на территории Украины.

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Кроме того, в Украине хотят упростить регистрацию новых автомобилей. Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что в скором времени в Украине станет легче зарегистрировать новый автомобиль. В первую очередь изменится процедура получения номеров - уберут транзитные.

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