В Кабмине приняли важное решение о регистрации лекарств от коронавируса [ Редактировать ]
В Кабинете министров Украины приняли решение упростить процедуру государственной регистрации лекарств от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Таким образом, регистрация медицинских иммунобиологических препаратов может происходить на основании результатов экспертной оценки соотношения "польза/риск" и проверки Государственным экспертным центром МОЗ регистрационных материалов на подлинность лекарственного средства для экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств.
Благодаря упрощению процедуры регистрации инновационные лекарства против коронавирусной болезни, в частности такие как "Паксловид", "Молнупиравир" и другие, будут доступны для украинцев.
Отмечается, что помимо этого решения постановление предусматривает регистрацию под обязательства экстренного медицинского применения вакцины и другие препараты для профилактики COVID-19, которые производятся на территории Украины.
Читайте также, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания". Теперь можно будет использовать препараты без госрегистрации.
Кроме того, в Украине хотят упростить регистрацию новых автомобилей. Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что в скором времени в Украине станет легче зарегистрировать новый автомобиль. В первую очередь изменится процедура получения номеров - уберут транзитные.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5930 человек
Погода в Украине в четверг, 30 декабря, будет сухой
Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине
Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования
Общее количество заражений таким образом возросло до шести