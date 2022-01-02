У Черкасах відбулись навчання юних морських піхотинців [ Редактировать ]
Коли силові випробування у радість. У Черкасах юні морські піхотинці перед новим роком демонстрували вправність у віджиманнях, стрільбах та боях на ринзі. Усе це - аби скласти іспит, який відчиняє двері до справжнього вишколу піхотинців.
Чому діти так завзято ставляться до завдань і чому, попри постійні тренування, та дисципліну ще більше прагнуть до нових вмінь? Цікавився Станіслав Кухарчук.
…три нуля …все , вперед.
З цієї кодової фрази в черкаському клубі юних моряків стартує іспит для юнацького підрозділу морських піхотинців. Першими його складають дівчата. У повній бойовій викладці підліткам треба спуститися з висоти, пройти лінію перешкод і подолати умовний рів.
Підрозділ морпіхів при клубі юних моряків створили майже п'ять років тому. Сприяв цьому легендарний п'ятсот третій батальйон морської піхоти. Військові та волонтери допомогли оснастити дітей усім необхідним, а ще - розробити для них спеціальну програму підготовки. Зараз Станіслав - курсант військової академії, хоча не так давно і сам був у юнацькому підрозділі.
Станіслав Ухань, курсант військової академії:
Ті знання, які дають тут, неймовірно знадобилися у моїй військовій кар'єрі… тут неймовірна і величезна база знань, які викладаються.
Навчання дітей - абсолютно безплатне. Але щоб потрапити до юнацького підрозділу, самого бажання замало. Навантаження на підлітків тут максимальні. У цій вправі до іспиту треба відтискатися, качати прес, присідати, а ще - влучно й швидко стріляти.
Михайло Шитко, викладач Черкаського міського клубу "Юного моряка":
Це розроблений елемент, він стандартний в деяких, скажімо так, колах, стандартний - так тренують людей.
Після стрільби юні морські піхотинці мають ще й хвилину відстояти в ринзі з двома суперниками. Це теж вправа з програми підготовки сучасних українських спецпідрозділів.
Під час бійки Данилові випадково розбили ніс, та хлопець на травму майже не реагує. Він прийшов у підрозділ рік тому. Каже, хоча й важко, але мотивації на подальше навчання йому вистачає.
Данило Чевіров, вихованець клубу "Юного моряка":
Хочу підготуватись морально, все-таки у нас в країні війна, тому це потрібно, як на мене, як чоловікові. Я вважаю, що це потрібно. Бо відповідальність треба нести за, ну за свою Державу в принципі.
Окрім фізичних вправ вихованці клубу змагаються в майстерності в'язання морських вузлів, адже вони незвичайні піхотинці. І на завершення - найскладніше - іспит з англійської.
Цілик, не знаю, відпочинок - сказала, ствол - не знаю.
За кожне виконане завдання дітям нараховують бали, а за їх сукупністю викладачі обиратимуть, хто з вихованців матиме право влітку поїхати на справжній вишкіл морського піхотинця.
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