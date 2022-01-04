Наші в кіно. Світова преса обговорює скандал навколо образу українки в популярному телесеріалі "Емілі в Парижі". Про що гудять соцмережі? І чи відповів "Нетфлікс" на офіційного листа міністра культури? Дивіться в сюжеті.

Серіал "Емілі в Парижі" - про пригоди молодої американки у Франції - один із найпопулярніших на стрімінговій платформі "Нетфілкс". Рейтинг на профільному сайті IMDb - 7,4 з 10 можливих зірочок. Стрічку критикували за стереотипне зображення як американців, так і самих французів.

До зимових свят творці представили другий сезон. І тут уже обурилися українці.

В одній із серій нового сезону автори ввели епізодичний персонаж - українку з Києва на дивне для нас ім'я Петра. Вульгарна, недалека, злодійкувата. Любить усе дармове й боїться депортації. Епізодичний персонаж з'явився у серії чи не на три хвилини, але цього було достатньо для масового обурення.

До слова, Петру зіграла справжня українка - актриса Дар'я Панченко, яка живе у Франції й намагається там побудувати кар'єру. Її непривабливий образ обурив соцмережі. А міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до "Нетфліксу" з офіційним листом.

"В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку, ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації? Так не має бути".

Але кіно є кіно. Обурюватися через неприємного персонажа немає сенсу, вважає кінокритик Андрій Алферов.

Андрій Алферов, кінокритик:

Ну, по-перше, і такими українців бачать за кордоном у першу чергу, це раз. По-друге, як на мене, воно яйця виїденого не коштує, цей скандал. Він лише свідчить про одне, що в нас відсутнє критичне мислення. Нація себе впізнає, в нації страшенний комплекс меншовартості.

Про скандал із Петрою написали ВВС, Guardian, Independent. А в "Нетфліксі" подякували українському міністрові за фідбек. І дипломатично відповіли: ми вас почули. Надалі пообіцяли бути в тісному контакті, щоб таке не повторилося.

Свого часу дискусію довкола образу українок у закордонному кіно спровокував польський серіал "Дівчата зі Львова". Це історія про чотирьох жінок, які, втративши роботу в рідному місті, подалися на заробітки до Варшави. Попри невигадливий сюжет та численні кліше, серіал здобув шалену популярність у Польщі, його демонстрували у прайм-тайм.

На відміну від "Емілі в Парижі", польський серіал про українок викликав симпатію у глядача. Адже багато самих поляків виїхали працювати в Західну Європу й опинилися в цих країнах на місці "дівчат зі Львова". Де й роботодавці намагаються ошукати, й поліція ставиться по-бандитському. Серіал мав такий успіх, що його навіть показали в Україні.