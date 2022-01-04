А в Японії вже втомилися від постійних антиковідних уколів. І розробили вакцину, яка дає довічний імунітет. На ринку препарат може з'явитися вже за два роки. Зараз тривають клінічні дослідження.

А Франція, тим часом хоче щепити наявними ліками якомога більшу кількість людей. А тому - посилює правила для невакцинованих. До яких обмежень готуватись тим, хто не зробив укол - розкаже Олена Абрамович.

Це питання завело у глухий кут Національну асамблею Франції. Депутати сперечалися до півночі, доки стомлені не залишили залу ні з чим.

Сядьте, будь ласка!

На перший погляд, ішлося про синоніми - заміну "ковід-паспортів" на "паспорти вакцинації". Та справа направду серйозна. З 15 січня влада країни планує не впускати не лише в ресторани, а й у потяги тих, хто не щеплений проти коронавірусу. Негативний тест - більше не пропуск.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Не забуваймо про той факт, що мета цього закону - не обмежувати права та свободи французів, а зберегти людські життя, розвантажити наших медиків, захистити лікарні!

З негативним тестом, власне, лише до лікарень із середини січня французів і допускатимуть. У літаки, міжміські потяги та автобуси, як і заклади харчування, - лише з повною вакцинацією. Винятки - нагальні поїздки, наприклад, на похорон. Така норма не до душі опозиції.

Жан-Люк Меланшон, французький лівий політик:

Шановні колеги, тільки погляньте - це ж ілюстрація філософського принципу: хто винен за безробіття? Безробітні. Хто винен у бідності? Бідні люди. Хто винен у хворобі? Хворі! Бо якщо ти не вакцинований, то не маєш жодних прав - до чого ми дійшли!

Законопроєкт, який уряд таки налаштований дотиснути, передбачає підвищення штрафів за махінації з довідками про вакцинацію. Якщо скористатися чужим QR-кодом чи дати в користування свій - штраф не 350, а вже тисяча євро. А за підроблення - 75 тисяч євро чи п'ять років за ґратами.

Клеман Бон, заступник міністра у справах Європи:

Ми зробимо все можливе, щоб затримок із запровадженням паспортів вакцинації не було. Міністр зв'язків із парламентом розробляє план. Ми можемо скликати засідання Національних зборів і парламенту у вихідні, щоб прискорити процес. Нам потрібно рухатися швидко.

Планують у новому законі передбачити й амністію для тих, хто купив фальшиві довідки про вакцинацію, а тепер хоче зробити щеплення. А ще - змусити колоти бустер уже через чотири місяці, а не сім.

Олена Абрамович, кореспондентка:

І хоч Єврокомісія рекомендувала вважати дійсною вакцинацію ще дев'ять місяців після другого щеплення, у кожної країни-члена, ймовірно, свій підхід до питання. Не надто квапляться скорочувати дію сертифікатів вакцинації ті, для кого важливі туристи, як от: Хорватія, Греція чи Кіпр.

А за межами ЄС - у Японії - наблизилися до рішення, яке дозволить забути про повторну вакцинацію. Там розробляють "довічну вакцину" проти коронавірусу на основі препаратів проти віспи. Щоб можна було зробити один укол і нарешті назавжди забути про ковід. Препарат уже успішно випробували на мишах і макаках. А наступного року розпочнуть клінічні дослідження на добровольцях. На ринок "довічна вакцина" потрапить не раніше ніж у 2024 році.