До нового року ажіотаж, а після... непотріб. Це, на жаль, про новорічних красунь. Бо в переддень свята за них готові віддати сотні гривень, а першого січня вони нікому не потрібні. І це наочно доводять підприємці, які покинули дерева просто неба.

У Дніпрі таких горе-продавців штрафують. А чиновники нагадують, що викидати ялинки не треба, їх можна здати на утилізацію. Мої колеги продовжать.

Це - одна з вулиць Одеси. Покинуті сосни та ялинки лежать просто вздовж тротуару. Сотні дерев, які підприємці не встигли продати до Нового року, а вже першого січня - вони виявилися нікому не потрібні.

Така сама ситуація мало не в кожному місті.

Олена Мендалюк, кореспондент:

У Дніпрі ще 31 грудня підприємці правили за новорічні дерева від трьохсот до тисячі гривень. Та вже сьогодні вони лежать на узбіччі наче непотріб.

Містяни цим обурені. Кажуть - краще б у новорічний вечір підприємці віддали святкові дерева задарма або хоча б за пів ціни.

Ну продали б по 50-100 грн, ну хотя бы. Они держали эти цены до упора. Жалко конечно, елочки не принесли радость людям.

Не принесуть вони радості й продавцям. Бо ті, хто залишив новорічні дерева просто неба, за це відповідатимуть, запевняють комунальники. Хоча зізнаються - у Дніпрі таких недобросовісних підприємців цього року не так багато. Всього по місту було понад півтори сотні точок продажу новорічних дерев, не прибраними залишилися одиниці.

Володимир Трегубов, начальник управління споживчого ринку департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міськради:

По условиям договора с коммунальным предприятием предприниматель должен был это все убрать, привести территорию к первоначальному состоянию. Вот на сегодняшний момент, сегодня уже четвертое число, а он должен был все это сделать первого января, он этого не сделал. Поэтому будет привлечен к административной ответсвенности размер штрафа от 340 до 1340 грн.

А вже з 15 січня у місті відкриють пункти приймання новорічних дерев для городян. Аби у дворах будинків не було ялинкових смітників, людям пропонують принести їх на утилізацію. Комунальники перероблять дерева на пелети для опалення.