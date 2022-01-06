Академічна доброчесність? Ні, не чули. Науковій спільноті Кривого Рогу вкотре соромно за свого представника. Зокрема йдеться про заступника директора з економічної, науково-технічної та інноваційної роботи Науково-дослідного гірничорудного інституту (НДГРІ) Антона Петрухіна.

Тепер від нього відхрещується навіть рідний навчальний заклад.

Зокрема, в.о. директора Науково-дослідного гірничорудного інституту Криворізького національного університету Вадим Щокін повідомив журналістам, що Петрухін у своїх висловлюваннях та оціночних судженнях виступає виключно як фізична особа. Дуже схоже на те, що в інституті соромляться свого представника.

Петрухін вирішив піти власним шляхом та почав робити заяви, які напряму суперечать позиції НДГРІ. Зокрема, йдеться про його коментар газеті "Домашня", де він, назвавшись заступником директора НДГРІ , повідомив про негативні екологічні наслідки діяльності кар’єру "Північний" ТОВ "УГК".

І це попри те, що в цей же час саме НДГРІ видав компанії "Обґрунтування застосування загальної маси зарядів вибухових речовин на масовий вибух в кар’єрі "Північний" ТОВ "Українська гірничодобувна компанія". Таким чином, Петрухін від імені НДГРІ видав позицію, яка є протилежною позиції установи в офіційних наукових висновках.

Така сама історія сталася в ефірі радіопередачі "Тема" на радіостанції "UA: Українське радіо. Дніпро (Кривий Ріг)".

Таким чином Петрухін проявляє себе як недоброчесний представник наукової спільноти, який схоже, що сумнівається в професійній придатності НДГРІ, де ж сам і працює.

Таким чином він ставить під сумнів кваліфікацію та роботу навчального закладу, порушуючи етичні принципи, яких дотримуються доброчесні науковці. Таким чином він нівелює довіру до результатів дослідів свого ж інституту та до його наукових досягнень.

Зауважимо, що за весь час, що Петрухін займався наукою, він так і не захистив кандидатську.

Примітно, що сам співробітник НДГРІ створив однойменну з інститутом компанію. Такий вчинок може свідчити про конфлікт інтересів та бажання від лиця нібито інституту досягати власних цілей.

Варто додати, що раніше у ЗМІ поширювалася інформація, що Петрухін отримував відкати від одного з криворізьких гірничовидобувних підприємств. Коли "годівниця" закрилася, він почав висвітлювати негативну інформацію щодо компанії, стверджуючи при цьому, що "розповідає жителям Кривого Рогу правду про наслідки діяльності підприємства".