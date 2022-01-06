Перша ракетка світу може поплатитися участю у турнірі Великого Шолома [ Редактировать ]
А от перша ракетка світу Новак Джокович - за відсутність сертифікату про вакцинацію - може поплатитися участю у турнірі Великого Шолома. Сербський тенісист прилетів до Австралії із довідкою про звільнення від вакцинації через медичні протипоказання. Утім, цей документ не переконав прикордонників. Вони анулювали візу Джоковича та хотіли випровадити з країни. Тенісист одразу оскаржив це в суді. Наразі перша ракетка світу в готелі Мельбурна, на ізоляції. Біля будівлі постійно чергують фани, які підтримують спортсмена піснями та танцями.
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