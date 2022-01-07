Президент Казахстана приказал стрелять по террористам на поражение (видео) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступил с третьим телеобращением после начала протестов в стране. Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Глава государства заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.
Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать [огонь] на поражение без предупреждения.
Токаев заявил, что "с преступниками и убийцами" не может быть мирных переговоров.
За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.
Президент Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов.
Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков.
Токаев подчеркнул, что в Алма-Ате совершали нападения порядка 20 тысяч бандитов. Помимо боевиков действовали "натренированные на идеологические диверсии" и "способные на манипуляции настроениями людей" специалисты, которые умело используют информационное пространство, распространяя ложные данные.
Касым-Жомарт Токаев объявил о решении возобновить доступ к интернету в некоторых регионах Казахстана.
Напомним, что на всей территории Казахстана объявлен критический "красный" уровень террористической опасности. В центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир".
по теме
Корреспондент ТАСС сообщил, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате
Натовп, дочекавшись виступу Трампа біля Білого дому, рушив до будівлі Капітолія. І максимум, чого чекали й поліція, і самі конгресмени, - так це гучної демонстрації в себе під стінами. Але все було не так.
За даними журналістів "Інсайдера", лайнер може належати Нацгвардії Казахстану. Найімовірніше, на його борту міг перебувати й сам колишній президент Нурсултан Назарбаєв.
Понад дві тисячі затриманих! 18 убитих силовиків! Про жертв з боку мітингувальників - поки що тиша. Ситуація в Казахстані змінюється щогодини. В країні - розпочалася "антитерористична операція".
В ходе массовых протестов в Казахстане активно начали проявлять себя не только благородные слои населения