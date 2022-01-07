Силовики во время операции в Алма-Ате Источник: ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января выступил с третьим телеобращением после начала протестов в стране. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Глава государства заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение по террористам без предупреждения.

Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать [огонь] на поражение без предупреждения.

Токаев заявил, что "с преступниками и убийцами" не может быть мирных переговоров.

За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Президент Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов.

Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов, спящих ячеек боевиков.

Токаев подчеркнул, что в Алма-Ате совершали нападения порядка 20 тысяч бандитов. Помимо боевиков действовали "натренированные на идеологические диверсии" и "способные на манипуляции настроениями людей" специалисты, которые умело используют информационное пространство, распространяя ложные данные.

Касым-Жомарт Токаев объявил о решении возобновить доступ к интернету в некоторых регионах Казахстана.

Напомним, что на всей территории Казахстана объявлен критический "красный" уровень террористической опасности. В центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир".