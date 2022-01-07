Критический "красный" уровень террористической опасности объявили на всей территории Казахстана. Об этом сообщает в Telegram местный портал Tengrinews.kz.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате. По данным СМИ, на площади Республики группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице.

Правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан. Силовики также остановили несколько автобусов преимущественно с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Пассажиры автобусов не смогли им объяснить цель визита в столицу и были задержаны.

Обстановка в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях ночью была спокойная, беспорядков не зафиксировано. Ситуация в этих областях находится под контролем.

В МВД Казахстана заявляли, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. В регионах страны усилено патрулирование, выставлены блок-посты, нарушителей правопорядка задерживают.

Напомним, что массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее "Подробности" опубликовали видео с разбитыми банкоматами и витринами в разграбленных ТЦ и магазинах в Казахстане.