В Казахстане продолжаются погромы (видео) [ Редактировать ]
Источник: Tengrinews.kz
Критический "красный" уровень террористической опасности объявили на всей территории Казахстана. Об этом сообщает в Telegram местный портал Tengrinews.kz.
Корреспондент ТАСС сообщил, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба, есть погибшие. Участники беспорядков устроили баррикады в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате. По данным СМИ, на площади Республики группа неизвестных забаррикадировала здание телеканала. Есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице.
Правоохранители за прошедшую ночь предотвратили несколько попыток ввоза оружия в Нур-Султан. Силовики также остановили несколько автобусов преимущественно с молодыми людьми из южных регионов Казахстана. Пассажиры автобусов не смогли им объяснить цель визита в столицу и были задержаны.
Обстановка в Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях ночью была спокойная, беспорядков не зафиксировано. Ситуация в этих областях находится под контролем.
В МВД Казахстана заявляли, что тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение. В регионах страны усилено патрулирование, выставлены блок-посты, нарушителей правопорядка задерживают.
Напомним, что массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ. Они быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Ранее "Подробности" опубликовали видео с разбитыми банкоматами и витринами в разграбленных ТЦ и магазинах в Казахстане.
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