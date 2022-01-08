Во Львовской области, в городе Сосновка, от коронавируса погибла целая семья. Об этом сообщает "Нео Радио Червоноград".

25 декабря болезнь унесла жизнь 78-летней женщины, работавшей в больнице медсестрой.

После этого на Новый год, 1 января, ушел из жизни 80-летний глава семейства. Через несколько дней, 3 января, умерла их 46-летняя дочь.

Отмечается, что семья заболела COVID-19 в декабре. Со временем все члены семьи попали в больницу, однако медикам уже не удалось спасти их. Люди до госпитализации некоторое время лечились дома.

"Большой процент поступлений в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко и повернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше - на аппарат искусственной вентиляции легких. И вывести из такого состояния очень тяжело", – отметил директор КНП "Сокальской центральной больницы" Роман Швед.

Читайте также, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

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