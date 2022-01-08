В Украине за минувшие сутки, 7 января, зафиксировано 3 195 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 151, медработников – 37). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 1 752 человек;

летальных исходов - 76;

выздоровело - 1 942 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 699 663 человека;

выздоровело - 3 508 451 человек;

летальных исходов - 97 164;

проведено ПЦР-тестирований - 16 943 946.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Читайте также, новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Кроме того, Штамм "Омикрон" может быть более заразным, но менее опасным штаммом коронавируса. Он не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и предыдущие варианты коронавируса, мыши меньше теряют вес, имеют более низкие вирусные нагрузки и испытывают менее тяжелую пневмонию.

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