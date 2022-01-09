На территории Херсонской области ухудшились показатели дннамики уровня госпитализации инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в течение трех последних дней по всей Украине отмечается улучшение показателей охвата тестирования.

Отмечается, что в Днепропетровской и Херсонской областей - упал уровень заболеваемости. Впрочем, показатели уровня госпитализаций в Херсонской области приближают ее к "красной" зоне карантина.

Читайте также, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 702 473 инфицированных COVID-19.

Кроме того, эксперты заявили о том, что в мире будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые будут вытеснять своих "собратьев". "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию.

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