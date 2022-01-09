За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.

Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 702 473 инфицированных COVID-19, при этом выздоровели 3 511 269 человек (2818 - за минувшие сутки), еще 97 239 украинцев умерли (75 - за минувши сутки).

Отмечается, что за 24 часа 26950 человек вакцинировались против коронавируса:

Первую дозу получили 7018 людей;

Вторую получили 17425 людей;

Дополнительную дозу получили 314 человек;

Бустерную дозу получили 2193 человека.

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Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.

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