Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства здравоохранения.
Таким образом, за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 3 702 473 инфицированных COVID-19, при этом выздоровели 3 511 269 человек (2818 - за минувшие сутки), еще 97 239 украинцев умерли (75 - за минувши сутки).
Отмечается, что за 24 часа 26950 человек вакцинировались против коронавируса:
- Первую дозу получили 7018 людей;
- Вторую получили 17425 людей;
- Дополнительную дозу получили 314 человек;
- Бустерную дозу получили 2193 человека.
Читайте также, эксперты заявили о том, что в мире будут появляться все новые и новые штаммы коронавируса, которые будут вытеснять своих "собратьев". "Омикрон" - предвестник того, что вирус будет переходить в легкую стадию.
Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.
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