Блинкен исключил уступки на переговорах России касательно Украины [ Редактировать ]
США на переговорах с Россией исключают уступки этой стране касательно территориальной целостности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, переговоры США и России ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину. Цель переговоров - снижение напряженности.
"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.
Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.
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