Есть непосредственно прямая помощь, которую США предоставляют Украине через свой бюджет - на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальную оборону, тоже увеличен.

Об этом сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, есть вторая часть помощи.

"И это как раз эта помощь, по которой мы получаем тренинги общие, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", - сказала Маркарова.

Также она отметила, что еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны", - добавила Маркарова.

В 2021 году гривне позволил укрепиться приток валюты со стороны экспортеров вследствие мирового роста цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства сырье. Способствовал этому и рекордный за последние 30 лет урожай.

Финансовые аналитики прогнозируют, что в 2022 году, (если не случится катаклизмов), украинская валюта может еще больше укрепиться благодаря росту цен на сырьевые ресурсы.

В начале года доллар может подорожать из-за локдауна вследствие "Омикрона", который будет сдерживать приток иностранных инвестиций. Весной гривна начнет укрепляться, и минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года будет сезонный рост курса иностранной валюты.

В ноябре "Подробности" писали, что за год долларовые сбережения украинцев обесценились на 13%.