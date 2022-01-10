В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 1969 человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.

За сутки госпитализировали 1064 человека; летальных исходов - 86; выздоровели - 3 517 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 10 332 человека, методом ИФА - 908, экспресс-тестами - 13 043.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (398), Киевской (135), Львовской (130) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 704 442 человека; выздоровели - 3 514 786 человек; летальных случаев - 97 325.

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Кроме того, медики назвали 8 первых симптомов штамма коронасирусной инфекции "Омикрон", которые проявляются на ранних стадиях заболевания. Признаки нового штамма возникают в организме примерно на второй день.

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