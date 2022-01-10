Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает в Twitter авторитетный футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, увольнение может случиться уже в ближайшие часы.

Руководство клуба оценивает ситуацию после вчерашнего поражения команды от "Специи" в чемпионате Италии.



Одним из претендентов на замену нынешнему наставнику "Дженоа" рассматривается Давиде Баллардини, который возглавлял "грифонов" как раз до прихода украинца.

Шевченко, который в настоящее время находится на самоизоляции из-за выявленного у него коронавируса, возглавил аутсайдера чемпионата Италии 7 ноября прошлого года. Контракт украинца с клубом действует до лета 2024 года.

Под руководством украинца "Дженоа" сыграла десять матчей, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

Напомним, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко осуществил свою мечту и начал работать на клубном уровне. Его назначение в "Дженоа" стало неожиданностью, но оказывается, переговоры с клубом продолжались долго.

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