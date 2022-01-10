Шевченко хотят уволить из итальянского клуба - СМИ [ Редактировать ]
Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает в Twitter авторитетный футбольный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, увольнение может случиться уже в ближайшие часы.
Руководство клуба оценивает ситуацию после вчерашнего поражения команды от "Специи" в чемпионате Италии.
Одним из претендентов на замену нынешнему наставнику "Дженоа" рассматривается Давиде Баллардини, который возглавлял "грифонов" как раз до прихода украинца.
Шевченко, который в настоящее время находится на самоизоляции из-за выявленного у него коронавируса, возглавил аутсайдера чемпионата Италии 7 ноября прошлого года. Контракт украинца с клубом действует до лета 2024 года.
Под руководством украинца "Дженоа" сыграла десять матчей, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Напомним, экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко осуществил свою мечту и начал работать на клубном уровне. Его назначение в "Дженоа" стало неожиданностью, но оказывается, переговоры с клубом продолжались долго.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинский специалист отправился на самоизоляцию
Скандальный эпизод случился во время матча 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно" с участием полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса
Тренировочные объекты основных команд в учебном центре AXA временно закрыты
Четверо игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" заболели коронавирусом
В четвертьфинальном матче 1/4 финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" защитник "Лестера" Рикардо Перейра получил жуткую травму