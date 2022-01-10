В ЕС решили сократить срок действия COVID-сертификатов. Украинский Минздрав готовит такое же решение.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

С 1 февраля 2022 года в ЕС вступят новые правила. "Зеленый" COVID-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270 - девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - сообщила Карчевич.

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