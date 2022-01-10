В Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать обратившись к семейному врачу. Об этом сообщает замминистр здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику - к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Вместе с тем, врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - пояснила Карчевич.

Она отметила, что украинцы уже начали прививаться бустерной дозой вакцины, которая разрешена сейчас в стране всем желающим и посоветовала владельцам поддельных COVID-сертификатов как можно быстрее аннулировать их.

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