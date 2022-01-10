"Я искала его каждый день": Эмма Уотсон призналась в любви к актеру из "Гарри Поттера" (фото)

Актриса рассказала, что "втюрилась" в Тома Фелтона, когда ей было было 11 лет, а "слизеринцу" Драко Малфою - 14. Детям приходилось учиться вместе с репетиторами в перерыве между съемками