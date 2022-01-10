"Власть пса", "Вестсайдская история" и "Наследники" получили "Золотой глобус" [ Редактировать ]
Источник: Golden Globe Awards
В воскресенье, 9 января, в Лос-Анджелесе огласили победителей кинопремии "Золотой глобус". Об этом сообщается на сайте премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (Golden Globe Awards).
В категории "Лучший драматический фильм" победила картина "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем, а ее создательница новозеландский режиссер Джейн Кэмпион удостоена премии за лучшую режиссерскую работу.
Итоги "Золотого глобуса":
- Лучший драматический фильм - "Власть пса";
- Лучший режиссер Джейн Кэмпион ("Власть пса");
- Лучшая женская роль в драматическом фильме - Николь Кидман ("В роли Рикардо");
- Лучшая мужская роль в драматическом фильме - Уилл Смит ("Король Ричард");
- Лучшая комедия или мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга;
- Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст");
- Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд ("Тик-так… БУМ!");
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");
- Лучший драматический сериал - "Наследники";
- Лучший мини-сериал - "Подземная железная дорога";
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале - Джереми Стронг ("Наследники");
- Лучшая женская роль в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес ("Поза");
- Лучшая актриса в мини-сериале - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");
- Лучший актер в мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка");
- Лучший комедийный сериал - "Хитрости";
- Лучший актер в комедийном сериале - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт ("Хитрости");
- Лучшая анимационная картина - "Энканто" студии Disney;
- Лучший фильм не на английском языке - "Сядь за руль моей машины" ("Doraibu mai ka") Рюсукэ Хамагути;
- Лучшая музыка в фильме - Ханс Циммер ("Дюна");
- Лучшая песня в кинофильме - "Не время умирать" (Билли Айлиш).
79-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы прошла без участия номинантов. Церемонию даже не транслировали по телевидению - телекомпания NBC отказалась от трансляции после того, как в феврале 2021 года организаторов премии раскритиковали за отсутствие темнокожих людей среди членов жюри.
Напомним, что Том Круз отказался от всех "Золотых глобусов".
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