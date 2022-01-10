Майкл Гоув прямував на інтерв'ю, але до потрібного поверху так і не доїхав.

Підступний... ліфт. Британський міністр спізнився на прямий ефір ВВС, бо застряг у ліфті телекомпанії. Казус трапився, коли Майкл Гоув прямував на інтерв'ю, але до потрібного поверху так і не доїхав.

Кабіна зупинилася - і на пів години полонила міністра житлово-комунального господарства. Особистий охоронець виявився безсилий - і смирно сидів у ліфті разом із Гоувом.

Врятувати ефір урядовець пропонував прямим включенням по телефону - просто з кабіни своєї пастки. Та зрештою міністра звільнили, і програма таки вийшла, хоч і з затримкою на 15 хвилин.