Британський міністр спізнився на прямий ефір, бо застряг у ліфті телекомпанії [ Редактировать ]
Підступний... ліфт. Британський міністр спізнився на прямий ефір ВВС, бо застряг у ліфті телекомпанії. Казус трапився, коли Майкл Гоув прямував на інтерв'ю, але до потрібного поверху так і не доїхав.
Кабіна зупинилася - і на пів години полонила міністра житлово-комунального господарства. Особистий охоронець виявився безсилий - і смирно сидів у ліфті разом із Гоувом.
Врятувати ефір урядовець пропонував прямим включенням по телефону - просто з кабіни своєї пастки. Та зрештою міністра звільнили, і програма таки вийшла, хоч і з затримкою на 15 хвилин.
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