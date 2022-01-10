Европейский союз хочет быть участником переговоров между США и Россией по безопасности в Европе. Об этом сообщается в письме Борреля, оказавшемся в распоряжении американского издания The New York Times.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС разработать собственные "гарантии безопасности".

Это письмо Боррель недавно прислал министрам иностранных дел ЕС, настаивая на том, что главной целью должно быть обеспечение участия Евросоюза в переговорном процессе с Россией.

В письме Боррель также отметил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и инициировал прямой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Однако предложение Борреля поддержали не все министры иностранных дел, даже несмотря на то, что глава европейской дипломатии пообещал "полную согласованность и координацию с НАТО" при формулировании европейских предложений по "контролю над обычными вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности".

Напомним, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.

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