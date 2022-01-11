Касим-Жомарт Токаєв сподівається на виведення сил ОДКБ з Казахстану [ Редактировать ]
Виведення сил ОДКБ із Казахстану розпочнеться 13 січня. Принаймні на це розраховує президент держави Касим-Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії. По допомогу до Організації договору колективної безпеки влада Казахстану звернулася шостого січня - на тлі масових заворушень у країні. Контингент "миротворців" зараз складається приблизно з двох тисяч вояків. Переважно - російських десантників.
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Принаймні на це розраховує президент держави Касим-Жомарт Токаєв. Він вже оголосив про успішне завершення миротворчої місії.
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