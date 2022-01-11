Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже на этой неделе. Она будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.

В воскресенье, 16 января могут быть проблемы со здоровьем из-за магнитной бури.

Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное воздействие будет продолжаться до 18 января.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

Магнитные бури средней и сильной интенсивности могут влиять на самочувствие людей на планете. А также бури красного уровня могут вызвать сбои в работе электротехники.

У людей могут наблюдаться:

Головные боли, головокружение

Проблемы со сном – сонливость и бессонница

Снижение работоспособности, концентрации внимания, рассеянность, апатия

Повышенная эмоциональность, раздражительность, агрессия

Проблемы с сердечным ритмом, резкие перепады давления

Обострение хронических заболеваний

Боль в суставах, ломота, боль в местах старых переломов

Тошнота, проблемы с аппетитом

Слабость

Читайте также, гороскоп на неделю с 10 по 16 января для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.