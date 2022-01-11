Землю накроет сильная магнитная буря [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже на этой неделе. Она будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.
В воскресенье, 16 января могут быть проблемы со здоровьем из-за магнитной бури.
Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5. В понедельник, 17 января, буря пойдет на спад. Однако негативное воздействие будет продолжаться до 18 января.
Какие проблемы может вызвать магнитная буря
Магнитные бури средней и сильной интенсивности могут влиять на самочувствие людей на планете. А также бури красного уровня могут вызвать сбои в работе электротехники.
У людей могут наблюдаться:
- Головные боли, головокружение
- Проблемы со сном – сонливость и бессонница
- Снижение работоспособности, концентрации внимания, рассеянность, апатия
- Повышенная эмоциональность, раздражительность, агрессия
- Проблемы с сердечным ритмом, резкие перепады давления
- Обострение хронических заболеваний
- Боль в суставах, ломота, боль в местах старых переломов
- Тошнота, проблемы с аппетитом
- Слабость
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