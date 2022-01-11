Зеленский и Трюдо обговорили ситуацию на Донбассе [ Редактировать ]
Во вторник, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
В ходе разговора обсуждалась ситуации с безопасностью на востоке Украины.
Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации.
Также, по его словам, собеседники обговорили возможность продолжения миссии UNIFIER и борьбу за справедливую компенсацию семьям жертв сбитого в Иране 8 января 2020 года самолета рейса PS752.
Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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