Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности "к необходимым решениям" для прекращения война на Донбассе. Такое заявление глава государства сделал на переговорах в Киеве с советниками лидеров Германии и Франции, передает пресс-служба Офиса президента.

Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран.

В Украину для активизации совместной работы в рамках Нормандского формата прибыли советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

"Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины", - сообщает пресс-служба президента.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что украинская сторона остается преданной политико-дипломатическому пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки. Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования.

Как сообщали "Подробности", в понедельник, 10 января, на Донбассе погибли двое украинских военных. Бойцы подорвались на неизвестном взрывном устройстве.