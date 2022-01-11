Генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко заявил о том, что цены на хлеб в январе вырастут на 10%, и в дальнейшем могут продолжить увеличиваться. Об этом сообщают "Украинские новости".

Он отметил, что это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз.

Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение - достигнута договоренность, в первую очередь с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе - на 10%. Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью - следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

Подписанный в конце года меморандум по стабилизации цен на газ не работает, "поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования".

По словам Васильченко, предприятия заключают договоры по рыночной стоимости газа от 47 до 58 тыс. гривень с НДС за 1 тыс. кубометров.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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