Второй Сочельник или Голодная кутья - это вечер 18 января в канун Крещения. С появлением первой звезды на небе вся семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами, а главное блюдо в этот вечер - кутья. Однако, в этот вечер она отличается от рождественской, а чем именно - читайте в нашем материале.

Все блюда в этот вечер должны быть постными - на столе не обязательно должно быть 12 блюд, как и на Сочельник. Однако в западных областях Украины традиционно ставят именно такое количество блюд. Главные блюда, которые должны быть на столе - это кутья, борщ с грибными ушками, вареники с начинкой, грибная подлива и узвар (компот из сухофруктов).

Как готовить "голодную кутью"

Готовят ее перед Крещением в день церковного поста, поэтому снова варят зерно на воде и, вообще, голодная кутья состоит в большей степени из крупы и меда. Но по желанию можно добавить мак, орехи или изюм.

Ингредиенты:

• стакан пшеницы;

• 2-3 стакана воды;

• 1 ст. л. растительного масла;

• щепотка соли;

• 100-150 г мака (по желанию);

• 100 г изюма (по желанию);

• 100 г грецких орехов (по желанию);

• 2-3 ст. л. меда.



Рецепт голодной кутьи:

Переберите и промойте пшеницу. Прежде чем варить, замочите крупу на несколько часов или лучше на ночь. Затем сварите пшеницу в кастрюле, добавив в воду щепотку соли и ложку масла.

Пока варится пшеница, залейте мак кипятком и оставьте на час. Изюм замочите на 20 минут. Когда мак набухнет, откиньте его на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Затем перетрите мак в блендере, кофемолке или мясорубке до появления белого "молочка".

В крупу добавьте молотый мак, измельченные и обжаренные орехи, изюм и мед. Перемешайте и подавайте на праздничный стол. Если вы готовите традиционную голодную кутью, то добавьте в пшеницу только мед и хорошо перемешайте перед подачей.

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