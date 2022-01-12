Маленькая пенсия при большом стаже: в Пенсионном фонде дали разъяснение [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Размер будущей пенсии зависит от двух показателей - заработка и трудового стажа, и если один из этих показателей невысок, то и размер пенсии получается небольшой. С таким разъяснением выступил "Пенсионный курьер", отвечая на вопрос читательницы, которая пожаловалась, что при трудовом стаже почти 50 лет, получает пенсию в размере 2200 грн.
Хотя у вас стаж очень солидный, но, вероятно, зарплата была невысокой, поэтому, судя по всему, и размер пенсии, исчисленный по вашим индивидуальным показателям, не дотягивает даже до 2200 грн, вот вам и дают доплату к этой сумме.
Для этого и введена эта модель - доплата до 2200 грн, чтобы люди, у которых много стажа, но у которых была маленькая зарплата, получали хоть немного большую пенсионную выплату. Если бы у Вас не было столько лет стажа, пенсия вообще была бы 1934 грн - прожиточный минимум и все.
Оценивая размер будущей пенсии, важно обращать внимание не только на длительность стажа, но и на размер уплачиваемых ежемесячно взносов в Пенсионный фонд. Низкие официальные зарплаты и соответственно мизерные отчисления приводят к тому, что люди с солидным стажем получают минимальные пенсии.
Напомним, что украинцы, которые не работали или работали неофициально (нет 15 лет трудового стажа), не будут получать пенсию от государства. Государство будет им платить лишь минимальную соцпомощь, размер которой привязан к прожиточному минимуму.
Ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как оформить пенсию онлайн.
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