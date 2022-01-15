Андрея Шевченко уволили из "Дженоа" [ Редактировать ]
Источник: ФК "Дженоа"
Руководство итальянского футбольного клуба "Дженоа" уволило Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Генуи.
Причиной увольнения украинского специалиста стала кошмарная безвыигрышная серия в чемпионате Италии из 19 матчей.
Клуб благодарит тренера и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы. Техническое руководство первой командой будет временно возложено на Абдулая Конко (наставник "Дженоа" U17 - ред.), которому будет помогать Роберто Мургита.
🔴🔵 Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
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После 21 тура "Дженоа" располагается на предпоследнем 19-м месте в чемпионате Италии. 13 января "Дженоа" проиграла "Милану" (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии и вылетела из чемпионата.
Напомним, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября 2021 года. Под руководством бывшего наставника сборной Украины клуб из Генуи провел 11 матчей, в которых потерпел 7 поражений, 3 раза сыграл вничью и лишь раз праздновал победу в кубковой встрече с "Салернитаной".
По неофициальной информации, руководство "Дженоа" выплатят Шевченко за досрочное расторжение контракта 20 млн евро компенсации.
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