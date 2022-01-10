Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил своему агенту о намерении покинуть английский клуб и перейти в новый. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

Звездный футболист недоволен действиями нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника и считает нестабильным нынешнее положение команды.

Агент футболиста Жорже Мендеш планирует начать переговоры с ведущими клубами о переходе Роналду. Португальца особенно интересует испанская "Барселона", тем более, что главный тренер каталонского клуба ищет нападающего. Также не исключено, что ему поступит предложение от "ПСЖ", если парижан возглавит Зинедин Зидан, работавший с Роналду в "Реале".

36-летний Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" во время трансферного окна в августе 2021 года. Криштиану выступал за "дьяволов" с 2003 по 2009 год, с ними стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Роналду провел за команду 21 матч, забил 14 голов, отдал три результативные передачи. "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в чемпионате Англии, после 19 сыгранных встреч клуб набрал 31 очко.

Ранее "Подробности" писал о том, что Роналду в раздевалке после матча Лиги чемпионов устроил скандал с футболистами "Манчестер".